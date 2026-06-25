La devastazione a La Guaira, oltre 20mila dispersi in Venezuela

Milano, 25 giu. (askanews) – Detriti ed edifici danneggiati sono visibili a La Guaira dopo che due potenti terremoti hanno colpito il Venezuela. I sismi hanno causato almeno 164 morti, ha dichiarato giovedì il presidente del Paese, mentre i residenti cercavano i propri cari intrappolati sotto le macerie dopo che molti edifici sono stati rasi al suolo in pochi minuti. Secondo gli ultimi aggiornamenti delle autorità locali, il numero dei dispersi è salito nelle ultime ore a oltre 20.000 persone.