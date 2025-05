La lunghissima fila in Uruguay per dire addio a Pepe Mujica

Montevideo, 15 mag. (askanews) – Una coda lunghissima di cittadini si snoda per le strade di Montevideo. Sono tutti in attesa di entrare nel Palazzo legislativo dove si trovano le spoglie di José “Pepe” Mujica, per dare l’ultimo saluto al presidente dell’Uruguay più amato di sempre, ex guerrigliero di sinistra morto a 89 anni, un uomo che si è distinto per la sua umiltà e il totale disinteresse per le ricchezze materiali anche mentre ricopriva la più alta carica nel suo Paese.È il secondo giorno di lutto e cerimonie, partecipatissime, per Mujica. Secondo quanto scrive il quotidiano uruguaiano “El Pais”, il feretro poi “sarà trasferito privatamente, senza corteo, per la successiva cremazione”. In linea con la sobrietà che lo ha caratterizzato per tutta la vita.