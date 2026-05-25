Elezioni comunali Venezia, quando arriveranno i risultati della sfida tra Venturini e Martella

La sfida di Venezia, unico capoluogo di Regione al voto in questa tornata di elezioni comunali, è probabilmente la più rilevante dal punto di vista elettorale. Domenica 24 e lunedì 25 maggio i cittadini veneziani sono chiamati a eleggere il nuovo sindaco e a decidere la formazione del Consiglio comunale.

Si vota fino alle ore 15 di lunedì 25 maggio, poi – alla chiusura dei seggi – inizierà lo spoglio delle schede e verranno forniti i primi exit poll da parte del Consorzio Opinio per la Rai. Qui sarà possibile seguire in diretta i risultati della sfida tra Andrea Martella e Simone Venturini, oltre agli altri sei candidati in gara che sembrano però avere meno chance di vittoria.

I risultati in diretta delle elezioni amministrative a Venezia

Ore 7.00: Affluenza in netto calo a Venezia alle ore 23 di domenica sera: fino a quel momento ha votato il 41,78% degli aventi diritto, contro il 46,10% della precedente tornata elettorale.

I candidati in campo

Sono otto i candidati che provano a succedere a Luigi Brugnaro alla guida del capoluogo veneto. Sulla scheda si trovano, in quest’ordine, i nomi di: Pierangelo Dal Zotto (lista Prima il Veneto), Luigi Corò (Futuro per Venezia Mestre), Simone Venturini (Fratelli d’Italia, Unione di centro, Lega, Partito dei Veneti, Lista Venturini, Forza Italia), Michele Boldrin (Venezia Ora!), Roberto Agirmo (Resistere Veneto), Claudio Vernier (Città vive), Andrea Martella (Sinistra Europea-Rifondazione, Terra e acqua, Venezia è tua, Alleanza Verdi-Sinistra, Pd, M5s, Venezia Riformista), Giovanni Martini (Tutta la città insieme, Ambiente bene comune).

Come si vota alle elezioni comunali

Verrà eletto sindaco il candidato che otterrà il 50% più uno dei voti al primo turno. Se nessuno dovesse raggiungere questa percentuale, si andrà allora al ballottaggio tra i due candidati più votati. L’eventuale secondo turno si terrà domenica 7 giugno dalle ore 7 alle 23 e lunedì 8 giugno dalle 7 alle 15.

Ogni elettore può votare solo il candidato sindaco o per il candidato sindaco e una lista a lui collegata. Si possono esprimere due preferenze, rispettando la parità di genere. Nel caso in cui si voti solo per una lista, il voto va anche al candidato sindaco sostenuto da quella lista. È inoltre previsto il voto disgiunto: si può quindi votare per un candidato sindaco e poi per una lista che sostiene un altro candidato. Se si esprimono due preferenze per candidati dello stesso sesso, il voto è considerato valido solo per il primo dei due nomi e annullato per il secondo.

Quando arriveranno i risultati delle elezioni di Venezia

Alla chiusura dei seggi, alle ore 15 di lunedì, arriveranno da subito i primi risultati con gli exit poll del Consorzio Opinio per le reti Rai. I primi dati verranno forniti durante la diretta dello Speciale Tg3 e di RaiNews24, in onda già alla chiusura dei seggi. Le proiezioni e gli ulteriori dati, fino ai risultati definitivi, verranno poi comunicati durante gli speciali previsti dalla Rai anche su Rai 1 e Rai 2. Per avere i risultati definitivi del primo turno delle elezioni amministrative di Venezia, bisognerà comunque attendere il tardo pomeriggio, quando verrà completato gran parte dello spoglio e la situazione sarà definita.