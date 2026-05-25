Si voterà fino alle ore 15 di oggi nella seconda giornata delle elezioni amministrative che coinvolgono 748 Comuni delle Regioni a statuto ordinario, dal Veneto alla Calabria, oltre a Sicilia, Friuli Venezia Giulia e Valle d’Aosta tra le Regioni a statuto speciale. La tornata elettorale riguarda complessivamente circa 6 milioni e 600 mila elettori italiani.

Secondo i dati del Ministero dell’Interno, l’affluenza registrata nella prima giornata di voto è risultata in calo di quasi quattro punti percentuali rispetto alle precedenti amministrative. Alla chiusura dei seggi, alle ore 23 di ieri, aveva votato complessivamente il 46,3% degli aventi diritto, contro il 50,2% della precedente tornata negli stessi Comuni.

Elezioni amministrative: oggi urne aperte fino alle 15 in oltre 700 comuni e 18 capoluoghi

A Venezia, unico capoluogo di regione chiamato alle urne, il calo è stato ancora più marcato: 41,8% contro il 48,8% di cinque anni fa. A Reggio Calabria, invece, la flessione è stata più contenuta: 47% contro il 48,1% delle ultime elezioni comunali.

A Salerno, poi, dove torna a candidarsi a sindaco Vincenzo De Luca dopo i dieci anni trascorsi a Napoli come presidente della Regione Campania, l’affluenza del primo giorno è rimasta invariata: 49,9%, esattamente come cinque anni fa.

Dalle ore 15 inizierà immediatamente lo scrutinio, che già nel tardo pomeriggio potrebbe fornire i primi verdetti sui nuovi sindaci. Si tratta dei Comuni sotto i 15 mila abitanti, dove si vota a turno unico, e dei Comuni sopra i 15 mila abitanti nei quali uno dei candidati abbia ottenuto oltre il 50% più uno dei voti validamente espressi. In questi casi non sarà necessario ricorrere al secondo turno di ballottaggio, eventualmente previsto per il 7 e l’8 giugno.