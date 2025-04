La Russia avverte: “Con attacchi missili Taurus, Berlino è in guerra”

Mosca, 17 apr. (askanews) – La Russia avverte che gli attacchi ucraini alle infrastrutture di trasporto con missili Taurus tedeschi come “partecipazione diretta” di Berlino alla guerra. La dichiarazione segue l’annuncio del cancelliere tedesco entrante Friedrich Merz a fornire armi a Kiev. “Dato che l’impiego in combattimento di questi missili da crociera è impossibile senza il coinvolgimento diretto dei militari della Bundeswehr, qualsiasi attacco a obiettivi russi o a infrastrutture di trasporto critiche – e vi ricordo che Merz ha esplicitamente indicato il ponte di Crimea come potenziale obiettivo – sarà considerato come una partecipazione diretta della Germania alle ostilità a fianco del regime di Kiev, con tutte le conseguenze che ne derivano per la Germania”.Il cancelliere uscente Olaf Scholz aveva escluso l’invio dei missili Taurus a Kiev, ma Merz ha dichiarato domenica 13 aprile di essere aperto all’idea, a condizione che la Germania la concordi con i suoi partner europei. La Gran Bretagna ha già dichiarato che sosterrà la Germania se deciderà di inviare i missili.