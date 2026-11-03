La Spagna rivede i protocolli dei treni dopo l’incidente a Toledo

Madrid, 3 nov. (askanews) – La Spagna si impegnerà “instancabilmente” per ripristinare la fiducia nei propri treni ad alta velocità e cambia i protocolli di gestione per evitare altri incidenti in futuro. Lo ha affermato il ministro dei Trasporti Oscar Puente, dopo che la scorsa settimana una collisione ha causato la morte di 69 persone, nel secondo disastro di questo tipo verificatosi nel Paese quest’anno.Gli incidenti hanno minato la fiducia nella seconda rete ferroviaria ad alta velocità più grande al mondo e hanno gettato un’ombra sulla campagna elettorale in vista delle elezioni generali del 29 novembre, nelle quali il primo ministro socialista Pedro Sanchez è in svantaggio nei sondaggi.”I terribili incidenti verificatisi sulla linea Madrid-Siviglia ci dimostrano l’imperiosa necessità di potenziare tale sistema e di migliorare i suoi protocolli di intervento in circostanze eccezionali che potrebbero causare un danno irreparabile alla società – ha detto Puente – dobbiamo quindi riconoscere, e lo facciamo, la gravità della situazione e per questo ci impegniamo a lavorare senza sosta per conquistare e riconquistare la fiducia dei cittadini nell’alta velocità”.”Modificheremo i protocolli di gestione per introdurre meccanismi di verifica incrociata – ha spiegato – d’ora in poi tutte le decisioni prese in un centro di controllo, in assenza dell’assistenza dei sistemi di blocco automatico, sia LZB che RTMS, saranno supervisionate e dovranno essere convalidate da almeno un secondo controllore umano”.