L’annuncio di Macron sulla Palestina, dure reazioni da Usa e Israele

Milano, 25 lug. (askanews) – La Francia riconoscerà a settembre lo Stato di Palestina. Lo ha annunciato il presidente Emmanuel Macron con un post su X.”Fedele al suo impegno storico per una pace giusta e duratura in Medio Oriente, ho deciso che la Francia riconoscerà lo Stato di Palestina. Ne farò l’annuncio solenne all’Assemblea generale delle Nazioni unite, il prossimo settembre”, ha scritto Macron, che ha definito “possibile” la pace.”E’ necessario – ha scritto ancora – immediatamente un cessate il fuoco, la liberazione di tutti gli ostaggi e un aiuto umanitario massiccio alla popolazione di Gaza”. Diverse le reazioni all’annuncio di Macron. Ferma la condanna del premier israeliano Benjamin Netanyahu, secondo il quale “una simile mossa premia il terrore e rischia di creare un altro proxy iraniano, proprio come è avvenuto a Gaza”. Dura anche la reazione americana, con il segretario di Stato Usa Marco Rubio che valuta la decisione di Macron “sconsiderata” e che “non fa che alimentare la propaganda di Hamas e nuoce alla pace”.Nelle strade di Ramallah la notizia invece è stata accolta positivamente: “Il riconoscimento dello Stato palestinese rappresenta un impegno morale da parte della Francia. Questo riconoscimento è una vittoria politica per il popolo palestinese”, ha detto un uomo”Siamo molto grati per questa posizione francese – ha aggiunto una donna – Speriamo che questo riconoscimento porti alla fine delle uccisioni nella Striscia di Gaza. Questa posizione porterà al riconoscimento della Palestina da parte di diversi paesi in Europa e nel mondo”.A gelare l’entusiasmo dei palestinesi la minaccia del ministro delle Finanze israeliano Bezalel Smotrich che ha ringraziato Macron “per aver fornito un ulteriore motivo” per annettere la Cisgiordania.