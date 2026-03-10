Libano, Unhcr: oltre 100mila sfollati nelle ultime 24 ore

Milano, 10 mar. (askanews) – Secondo l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR), oltre 667.000 persone sono state sfollate a causa degli attacchi israeliani in Libano, con un aumento di 100.000 in 24 ore, e il loro numero continua ad aumentare. “Vediamo auto in fila lungo la strada con persone che dormono dentro e anche sui marciapiedi. E molti degli sfollati sono ora sfollati per la seconda volta dopo l’inizio delle ostilità del 2024. E la maggior parte è fuggita in fretta e furia senza quasi nulla. E stanno cercando sicurezza a Beirut, nella regione del Libano, nel Libano settentrionale e in alcune parti della Beqaa”, ha affermato Karolina Lindholm Billing, rappresentante dell’Unhcr in Libano.