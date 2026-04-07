L’ultimatum di Trump: l’Iran potrebbe essere “eliminato” martedì

Washington, 7 apr. (askanews) – “L’intero paese potrebbe essere preso in una sola notte e quella notte potrebbee essere domani”. Lo ha detto il presidente americano, Donald Trump, in una conferenza stampa sul salvataggio del pilota dell’F-15 abbattutto in Iran.”Hanno tempo fino a domani vediamo cosa succede, posso dire che stanno negoziando in buona fede” ha spiegato ai giornalisti il presidente americano, rispondendo a una domanda su cosa succederà una volta trascorso l’ultimatum per la riapertura dello stretto di Hormuz, che, ha aggiunto “è una grande priorità”.Passato l’ultimatum, senza un accordo, ha spiegato Trump “ogni ponte sarà distrutto in Iran entro la mezzanotte di domani sera.Ongni centrale elettrica sarà resa inservibile e non sarà possiibile utilizzarla in futuro, ci sarà una demolizione completa e ci vorranno 20 anni per ricosruire il paese”.”Succederà tutto nell’arco di quattro ore – ha aggiunto – ma non vogliamo che succeda”.”Sono molto deluso dalla Nato” ha concluso il presidente americano, Donald Trump aggiungendo che il comportamento dei paesi che compongono l’Alleanza atlantica “è una macchia che non scomparirà mai”.