Maltempo, Fedriga (Fvg): impressionato, tutti rimboccati maniche

Bologna, 20 nov. (askanews) – “Sono impressionato ogni volta dalla mia gente” per la reazione al maltempo che ha colpito il Friuli Venezia Giulia, con volontari e cittadini che si sono subito messi al lavoro per ripulire. Lo ha affermato il presidente della Regione e della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, a margine del convegno “In città” organizzato da Confcommercio a Bologna.”Devo ringraziare i tanti volontari che si sono messi a disposizione – ha dichiarato Fedriga -. Ventiquattro ore dopo sono andato a fare il sopralluogo e a Cormons di fatto era già quasi tutto pulito e a Romans d’Isonzo stavano continuando a lavorare. E’ stata una reazione pazzesca, nessuno ha pianto, tutti si sono rimboccati le maniche”.”La situazione è molto difficile perché ci sarà un impatto economico importante – ha proseguito il presidente -. Noi come Regione già nella prossima legge di bilancio interverremo per supportare cittadini e imprese e ovviamente i comuni e chiederemo un supporto anche a livello nazionale”.