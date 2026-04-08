Massicci bombardamenti israeliani su Beirut, “centinaia di morti”

Beirut, 8 apr. (askanews) – Nel primo giorno di tregua fra Stati Uniti e Iran, massicci bombardamenti israeliani stanno scuotendo Beirut, la capitale libanese, e la sua periferia meridionale. Israele sostiene che il cessate il fuoco non includa il Libano e l’esercito israeliano ha dichiarato di aver sferrato il suo “più grande attacco coordinato” contro Hezbollah, il gruppo filo-iraniano, dall’inizio di questa guerra. Il governo pakistano, che ha mediato l’accordo per la tregua, sostiene invece che l’accordo vale in tutto il Medioriente.Ad eccezione della periferia sud, l’esercito israeliano ha preso di mira diversi quartieri al di fuori delle roccaforti di Hezbollah, senza preavviso. I giornalisti Afp riferiscono di scene di panico nelle strade mentre le ambulanze continuano a fare avanti e indietro nei quartieri colpiti.Secondo quanto dichiarato dal ministro della Salute libanese, Rakan Nassereddine, gli attacchi israeliani hanno causato centinaia di morti e feriti in tutto il Libano. Il segretario generale della Croce rossa libanese, George Kettaneh, ha detto all’emittente libanese MTV: “La situazione è tragica, con molte vittime intrappolate sotto le macerie e interi edifici crollati in diverse zone”.Gli ospedali di Beirut hanno lanciato un appello urgente per le donazioni di sangue di tutti i gruppi sanguigni.