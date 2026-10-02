Mattarella nel Principato di Monaco, accolto da Alberto II e Charlène

Roma, 2 ott. (askanews) – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è arrivato nel Principato di Monaco, su invito del principe Alberto II. È la prima visita di Stato di un capo dello Stato italiano nel Principato.All’arrivo al Palazzo dei Principi, residenza ufficiale della famiglia Grimaldi, Mattarella è stato accolto nel cortile d’onore dal principe Alberto II e dalla principessa Charlène. Dopo la cerimonia di benvenuto, con gli onori militari, l’esecuzione degli inni nazionali, e la presentazione delle delegazioni ufficiali, il capo dello Stato si è intrattenuto a colloquio con il Principe nel Salone di Famiglia.La giornata prosegue all’Opéra, dove il presidente della Repubblica e la figlia Laura, assieme al principe e alla principessa di Monaco, assisteranno allo spettacolo lirico della mezzosoprano Cecilia Bartoli. Al termine del concerto, il pranzo ufficiale nella Sala del Trono del Palazzo dei Principi.Sabato, invece, il capo dello Stato incontrerà il personale dell’Ambasciata d’Italia e una rappresentanza della collettività italiana nel Principato di Monaco. A seguire, Mattarella e il principe Alberto II visiteranno il Museo Oceanografico, una delle più importanti istituzioni scientifiche e museali dedicate alla ricerca marina a livello internazionale. Al termine della visita sono previste dichiarazioni alla stampa, poi il presidente farà rientro a Roma.Le occasioni di incontro tra Mattarella e il principe Alberto II sono state, negli anni, diverse: si sono ritrovati in contesti multilaterali, come nel febbraio 2026, nei giorni precedenti l’avvio dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina, durante la presentazione dei membri del Comitato Olimpico Internazionale; si sono, inoltre, incontrati in occasione dell’inaugurazione della mostra “Barocco Globale – Il mondo a Roma nel secolo di Bernini”, il 2 aprile 2025, presso le Scuderie del Quirinale.