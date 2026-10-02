Schlein: “Meloni ha fallito, prima si vota meglio è per l’Italia”

Roma, 2 ott. (askanews) – “Voglio dire a Giorgia Meloni, prendete atto che avete fallito e andate a casa, prima si vota meglio è per l’Italia”. Così la segretaria del Pd Elly Schlein parlando alla direzione del partito.”Vogliamo costruire l’alternativa per battere queste destre che hanno fallito – ha detto – perché queste settimane il governo Meloni è diventato il più longevo della storia repubblicana e lo hanno celebrato con una fanfara spropositata che è quella che si dedica quando è l’unico risultato che puoi vantare”.”Solo che se la stabilità smette di essere un mezzo e diventa il fine, se la stabilità si traduce in immobilismo non si fa il bene del Paese”, ha aggiunto, “quel record smaschera la loro propaganda, sono finiti gli alibi, le scuse autoassolutorie e lo scaricabarile che non regge proprio più perché se dopo quattro anni l’Italia sta peggio la responsabilità è loro, non può essere sempre colpa di qualcun altro. Nessuno ha avuto tanto tempo come loro e tali numeri in parlamento”.”Pensate che occasione storica ha sprecato Giorgia Meloni con quei numeri, con quella maggioranza poteva cambiare tutto, fare riforme coraggiose e sono riusciti a non fare nulla che cambiasse in meglio la vita degli italiani”, ha detto Schlein.