Mattarella tra gli atleti al Centro del Coni: io un intruso tra voi

Roma, 6 mag. (askanews) – Convivenza, rispetto degli altri, valori sociali. Lo sport, oltre ai successi, è anche questo e lancia un messaggio importante ai giovani, ha ricordato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella salutando atleti, tecnici e staff del Centro di Preparazione Olimpica Acqua Acetosa “Giulio Onesti” a Roma.Il capo dello Stato nella sua visita ha assistito a un’ esibizione di taekwondo negli impianti frequentati dalle squadre nazionali e dalle diverse federazioni, incontrato dipendenti e personale medico; il Centro è infatti anche sede dell’Istituto di Medicina dello Sport del Coni e dell’Istituto di Scienza dello Sport. Ad accoglierlo il ministro per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi, e il presidente del Coni GiovanniMalagò. Poi, parlando davanti agli atleti Mattarella ha detto:”Mi avete generosamente associato a vostri meriti nello sport, mi sento un pò abusivo, un intruso rispetto ai vostri meriti ma vi ringrazio per avermi coinvolto. Vi ringrazio per quel che fate: dietro ai successi e alle prestazioni sempre più alte c’è un grande lavoro e sacrifico di allenamento, rinunce, impegno, c’è la consapevolezza della sfida di superare ogni volta i propri limiti. Questo consente poi i successi raccolti in grande quantità”.”Grazie per quello che fate, grazie per il vostro impegno, naturalmente aspettiamo i prossimi successi, auguri”, ha concluso Mattarella.