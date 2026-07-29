Zelensky consolida asse con Usa: intesa su Patriot e sanzioni Mosca

Washington, 29 lug. (askanews) – “È un segnale importante per l’Europa, un segnale importante per l’Ucraina, un grande sostegno per il nostro popolo”. Così il presidente ucraino ha definito il disegno di legge che si propone di infliggere nuove sanzioni alla Russia: la proposta si chiama Lindsey O. Graham Sanctioning Russia Act 2026, come il senatore americano morto recentemente, subito dopo essere rientrato da un viaggio a Kiev e il cui funerale era il motivo per cui Zelensky si trovava a Washington. La misura bipartisan è stata approvata a larga maggioranza (86 a 12). Zelensky è arrivato in Campidoglio poco prima del voto, e ha salutato i senatori mentre entravano in aula.Una trasferta americana positiva per Zelensky che ha definito “buono” l’incontro con Trump che avrebbe anche accettato, secondo quanto riferito dal presidente ucraino, di concedere a Kiev le licenze per la produzione di missili intercettori Patriot.”Spero che riusciremo ad avviare una coproduzione. È un aspetto molto importante”, ha specificato Zelensky. Un tema oltremodo sensibile per la Russia che vede così rafforzata la difesa anti aerea ucraina e soprattutto l’alleanza fra Kiev e Washington.