Mega incendio in albergo a Nuova Delhi: 21 morti e oltre 40 feriti

Roma, 3 giu. (askanews) – Almeno 21 persone sono morte in un mega incendio scoppiato in un albergo di Nuova Delhi. Più di 40 persone, inoltre, sono rimaste ferite e sono state ricoverate in ospedale. La polizia della capitale indiana ha riferito che l’incendio è stato domato, ma diverse ore dopo le ricerche per individuare eventuali altre vittime erano ancora in corso, mentre non è chiaro se ci sono cittadini stranieri coinvolti nella tragedia.”Verso le 8.40 sono arrivato nel vicolo e ho visto che l’hotel era in fiamme. Le persone all’interno battevano sui vetri, ma questi non si rompevano, allora ho preso delle pietre per rompere le finestre”, racconta un testimone e soccorritore.”Poi abbiamo preso dei materassi da un negozio di articoli per la camera da letto qui vicino per soccorrere le persone. Una volta sistemati i materassi, cinque donne si sono lanciate dall’edificio sui materassi senza ferirsi. Dopo si sono buttati altri tre uomini”, ha aggiunto, rivelando che in un seminterrato sono stati trovati cinque cadaveri.