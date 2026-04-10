Melania Trump a sorpresa convoca stampa Usa: nessun legame con Epstein

Washington, 10 apr. (askanews) – Melania Trump a sorpresa ha convocato i giornalisti alla Casa Bianca per rilasciare una dichiarazione su Jeffrey Epstein.”Non sono una vittima di Epstein e non è lui che mi ha fatto conoscere Donald Trump”, ha detto. “Girano sui social da anni numerose immagini e dichiarazioni su me e Epstein: sono completamente false”. Una dichiarazione di sei minuti in cui dice di voler riabilitare il suo nome e chiede al Congresso di concedere un’udienza alle vittime dei crimini di Epstein.Ma perché proprio adesso, si chiedono i media Usa? La first lady non ha chiarito a quali notizie si riferisse, non ci sono state novità sul caso recenti, anzi, gli sviluppi internazionali, con l’attacco di Usa e Israele all’Iran, avevano fatto sparire dalle prime pagine i rapporti fra il presidente Usa e il miliardario pedofilo morto in carcere. Quindi perché Melania Trump ha deciso di riparlarne proprio ora riportando sui media il caso, in un momento di grande debolezza per il marito, a picco nei sondaggi col protrarsi della guerra? Oltretutto a pochi giorni dal licenziamento della procuratrice Pam Bondi, proprio perché ritenuta da Trump incapace di gestire lo scandalo.Non è chiaro neanche se il presidente fosse a conoscenza delle intenzioni di Melania. Secondo fonti del New York Times, Trump sapeva che la moglie avrebbe rilasciato delle dichiarazioni, ma non su quale argomento. Nessun commento ufficiale dalla Casa Bianca in merito. Le domande, al momento, restano senza risposta.