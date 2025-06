Merz al Bundestag: “È ora di un cessate il fuoco a Gaza”

Roma, 24 giu. (askanews) – Nel suo intervento al Bundestag in vista del vertice Nato dell’Aja, il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha ribadito il sostegno della Germania allo Stato ebraico, ma ha sottolineato che “è giunto il momento” per raggiungere un cessate il fuoco a Gaza tra Israele e il gruppo militante palestinese Hamas. “Ci permettiamo di domandare criticamente quale obiettivo Israele voglia raggiungere nella Striscia di Gaza. E sollecitiamo un trattamento umano per la popolazione della Striscia di Gaza, in particolare per donne, bambini e anziani – ha affermato tra gli applausi dei parlamentari, sottolineando – E ora, soprattutto oggi e in questi giorni, è giunto il momento di raggiungere un cessate il fuoco per Gaza”.”Vorrei anche ringraziare il nostro ministro degli Esteri per la sua posizione chiara riguardo all’Accordo di Associazione con Israele. Il governo federale non sta prendendo in considerazione la possibilità di sospendere o addirittura rescindere questo accordo”, ha dichiarato Merz riguardo all’accordo che regola le relazioni politiche ed economiche tra l’Ue e Israele e su cui è in corso una revisione dopo l’attacco a Gaza.Merz ha inoltre accolto con favore l’inizio della tregua tra Iran e Israele annunciata dal presidente americano Donald Trump, invitando le due parti a rispettarla, mentre è pronto a discutere le modalità per stabilizzare la situazione con i partner americani ed europei a margine dell’odierno vertice della Nato.