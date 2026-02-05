Milano-Cortina, spunta un’opera di Laika davanti al Coni: “ICE OUT!”

Roma, 5 feb. (askanews) – Alla vigilia dell’apertura dei Giochi di Milano-Cortina, a Roma, davanti alla sede del Coni, in viale Tiziano, è apparsa la nuova opera della street artist Laika, dal titolo “ICE OUT!”.Ritrae un agente dell’ICE, l’agenzia federale degli Stati Uniti per il contrasto dell’immigrazione, al centro delle polemiche per la sua presenza alle Olimpiadi, che spara a uno ski jumper e una montagna rovesciata con il logo dei Giochi, in cui il cerchio rosso si trasforma in un mirino.”La presenza dell’agenzia anti-immigrazione è inammissibile”, ha dichiarato l’artista. “Negli ultimi mesi tutto il mondo ha visto il suo vero volto: squadracce alle dipendenze di Trump, razziste e violente, che compiono veri e propri rastrellamenti in stile Gestapo”.Secondo Laika, con la presenza dell’ICE ai Giochi “si uccidono valori fondamentali della Carta Olimpica, come la solidarietà e la lotta alle discriminazioni”. L’artista ha criticato il Coni e il Cio per non aver “preso una posizione netta e coerente con i propri valori” e per essersi “girati dall’altra parte minimizzando la questione in quanto competenza esclusiva degli Stati e dei governi”. Laika ha inoltre invitato a partecipare alla manifestazione “Mobilitiamo la città – ICE OUT” il 6 febbraio a Milano in piazza Leonardo da Vinci.