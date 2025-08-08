Mille monaci buddisti pregano per la pace confine Cambogia-Thailandia

Roma, 8 ago. (askanews) – Oltre mille monaci buddisti hanno marciato per le strade di Phnom Penh verso un tempio, dove hanno intonato preghiere per “onorare il coraggio” dei soldati uccisi nei recenti scontri al confine con la Thailandia. “Questo evento dimostra anche al mondo che il popolo e i monaci cambogiani non vogliono la guerra, vogliamo la pace”, ha affermato il monaco buddista Ten Bea. “A nome della Cambogia, i nostri eroici soldati hanno sacrificato la loro vita e usato i loro corpi per proteggersi dai proiettili, tutto in nome della pace. Per mostrare la nostra gratitudine per il loro sacrificio, il Consiglio dei Monaci Cambogiani ha tenuto questa cerimonia di preghiera in onore dei nostri soldati”, ha spiegato Ten Bea.