Ministro spagnolo a Ceuta: “Integrità Schengen pienamente garantita”

Ceuta (Spagna), 11 ago. (askanews) – Il ministro degli Esteri spagnolo, José Manuel Albares, ha incontrato il responsabile di Ceuta, a quasi due settimane dall’invasione di circa 72.000 migranti che hanno attraversato il confine fra il Marocco e l’enclave spagnola. “L’integrità dello spazio Schengen è pienamente garantita a Ceuta e a Melilla”, ha dichiarato Albares in visita a Ceuta. Dopo l’ondata migratoria senza precedenti, l’Italia ha istituito controlli alle frontiere per i viaggiatori spagnoli diretti in Italia, a cui Madrid ha risposto con misure analoghe. Da allora, secondo i dati del governo spagnolo, 70.000 migranti sono tornati in Marocco. “L’integrità dello spazio Schengen è pienamente garantita a Ceuta e a Melilla. Colgo inoltre l’occasione per sottolineare, in sede europea, la necessità di rafforzare il sostegno a Ceuta e a Melilla e di tenere conto delle loro specificità anche dal punto di vista sociale ed economico”, ha affermato Albares. “La posizione del Marocco… Ieri il suo ministro della Giustizia ha parlato dei minori entrati illegalmente a Ceuta. La posizione del Marocco, sin dall’inizio, è stata quella di procedere immediatamente al rimpatrio. Non hanno chiesto alcuna contropartita in cambio”, ha aggiunto.