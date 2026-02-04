Minneapolis, Homan annuncia ritiro 700 agenti federali (ne restano 2000)

Roma, 4 feb. (askanews) – Tom Homan, funzionario dell’immigrazione della Casa Bianca, alias lo “Zar dei confini”, ha annunciato che l’amministrazione Trump ridurrà di 700 unità il numero di agenti federali addetti all’immigrazione in Minnesota.”Dato questo aumento di collaborazione senza precedenti, e a causa della necessità di ridurre il numero di agenti delle forze dell’ordine per svolgere questo lavoro in un ambiente più sicuro, annuncio che, con effetto immediato, ridurremo di 700 unità a partire da oggi. Settecento agenti delle forze dell’ordine”, ha annunciato Homan in conferenza stampa nella città del Minnesota.Homan ha chiarito che, dopo l’annunciata partenza dei 700 federali, sul campo resteranno ancora 2.000 agenti “che si occupano delle indagini sulle frodi” e che “non andranno da nessuna parte. Porteranno a termine il loro lavoro”. Homan ha poi aggiunto: “Non chiuderemo un occhio sull’immigrazione illegale”.