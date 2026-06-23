Mondiali, festa Argentina: Messi nella storia 40 anni dopo Maradona

Roma, 23 giu. (askanews) – Esplode la festa dei tifosi argentini il Texas dopo la vittoria 2-0 contro l’Austria che regala all’Argentina il passaggio ai sedicesimi della Coppa del mondo.Storica doppietta di Lionel Messi che diventa così il miglior marcatore di tutti i tempi nella storia del Mondiale, superando il record di 16 gol detenuto dal tedesco Miroslav Klose, con 18.Dopo un rigore sbagliato, il fuoriclasse ha segnato due volte, chiudendo il match proprio sul finale. Tra l’altro, l’impresa del numero 10 Messi è arrivata a 40 anni esatti dal celebre “Gol del secolo” di Diego Armando Maradona, il 22 giugno 1986 contro l’Inghilterra in Messico. L’Austria prende coraggio e prova a organizzare la propria manovra senza però riuscire a impensierire seriamente Emiliano Martinez. Al 32′ Messi sfiora il vantaggio, ma trova l’opposizione decisiva di Alaba. Il capitano argentino si