Mondiali, festa Belgio: Usa travolti dopo le polemiche per Balogun

Bruxelles, 7 lug. (askanews) – Festa grande per i tifosi belgi dopo la qualificazione ai quarti di finale della Coppa del Mondo con un 4-1 contro gli Stati Uniti.La squadra di Rudi Garcia ha offerto la migliore prestazione del torneo e ha archiviato con autorità la pratica americana, cancellando anche le polemiche della vigilia sulla Fifa e le presunte “interferenze” di Trump per la revoca della squalifica di Folarin Balogun.A Bruxelles si festeggia e si sorride proprio su questo: “Sono molto felice che abbiamo chiuso la bocca a Trump, ha cercato di cambiare le regole e alla fine ha perso”, dice un tifoso.