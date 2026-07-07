Sondaggi politici, continua la crisi di FdI e Pd: Meloni e Schlein in costante calo, Vannacci continua a salire

Continua, nei sondaggi, il momento di difficoltà per Fratelli d'Italia e Pd, ancora in calo. E continua anche l'ascesa di Futuro Nazionale.

Nessun sorpasso, ma qualche rallentamento. Mentre l’unica certezza delle ultime settimane, che continua a consolidarsi, è l’ascesa di Futuro Nazionale. Gli ultimi sondaggi confermano le tendenze registrate di recente, compreso il calo di Fratelli d’Italia e Pd: entrambi i partiti di testa continuano a perdere consensi.

Il sondaggio di Swg per il TgLa7 mostra quindi un nuovo calo per i due partiti più forti delle coalizioni che si fronteggeranno alle prossime elezioni politiche. Questa settimana si aggiunge anche la flessione del Movimento 5 Stelle, che viene comunque da un periodo molto positivo. In crescita, invece, tutti gli altri principali partiti: Forza Italia, Avs e anche la Lega. Ma nonostante questo il partito di Matteo Salvini viene ulteriormente staccato da quello di Roberto Vannacci.

Sondaggi elettorali, continua il calo di FdI e Pd mentre sale ancora Vannacci

La crisi di Fratelli d’Italia non viene arginata nemmeno nell’ultima settimana: il partito di Giorgia Meloni perde ancora consensi – stavolta lo 0,2% – e si ferma al 27,1%, uno dei dati peggiori degli ultimi anni. Ma anche stavolta non ne approfitta il Pd, che continua a perdere voti: con un calo di tre decimi di punti è il partito che va peggio nell’ultima settimana e si ferma al 21,5%.

In calo dello 0,2% troviamo i 5 Stelle, al 13,1%. In crescita di due decimi di punto c’è invece Forza Italia, attualmente al 7,4%. Sale dello 0,1% Avs, raggiungendo il 6,5%. Ma ora si avvicina Futuro Nazionale, che ha guadagnato ben quattro decimi di punto nell’ultima settimana raggiungendo così la soglia del 6%. Alla Lega, invece, non basta una crescita dello 0,2%: il Carroccio si ferma al 5,6%. Gli ultimi sette giorni, comunque, mostrano una continua ascesa di Futuro Nazionale, ma stavolta a farne le spese, nel centrodestra, è solamente Fratelli d’Italia.

Passando poi agli altri partiti, troviamo Azione in calo dello 0,1% al 3,4%. Recupera un decimo di punto Italia Viva al 2,5%, la stessa percentuale persa da +Europa, ora all’1,4%. Stesso calo anche per Noi Moderati, fermo all’1,1%. All’1% ci sono, stabili, Sud chiama Nord e Avanti Psi. Invariate le altre liste, che complessivamente raccolgono il 2,4%. Infine, il tasso di chi non si esprime si attesta al 27%, in calo di un punto percentuale rispetto alla scorsa settimana.