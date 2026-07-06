Mondiali, Trump conferma di aver chiamato Infantino per Balogun

Washington, 6 lug. (askanews) – Il presidente americano Donald Trump ha confermato di aver chiesto al presidente della FIFA Gianni Infantino di riesaminare la decisione di assegnare un cartellino rosso al fuoriclasse statunitense Folarin Balogun, ma ha precisato di non aver chiesto che la decisione venisse revocata.”Ho chiesto un riesame perché non pensavo fosse un fallo”, ha dichiarato Trump ai giornalisti alla Casa Bianca. “Questo arbitro, che è un po’ sospetto se si controlla il suo passato. Non voglio dirlo perché non mi piace creare polemiche, ma è davvero sospetto”, aggiunge Trump. “Non lo so. È un’idea un po’ pazza, ma tutto quello che ho fatto, tutto quello che ho fatto, è stato chiedere la revisione perché non pensavo fosse un fallo. E, sapete, ripeto, sono bravo in queste cose. Non pensavo fosse un fallo. Pensavo fossero due grandi atleti che si sono scontrati e si sono aggrovigliati. Non era un tizio che dava un pugno in faccia a qualcuno o cose del genere”. “E questo arbitro, che è un po’ sospetto, se si controlla il suo passato. Non voglio dirlo, perché non mi piace creare polemiche, ma è davvero molto sospetto. E se volete, vi fornirò i dettagli del suo passato. Ha preso una decisione a cui nessuno riusciva a credere. Sapete, persino quelli dell’altra parte hanno detto: ‘Oh, siamo stati fortunati'”.