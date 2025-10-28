Musk lancia Grokipedia, enciclopedia AI alternativa a Wikipedia

Milano, 28 ott. (askanews) – Il Ceo di Tesla e SpaceX Elon Musk ha lanciato in rete Grokipedia, una nuova enciclopedia online alimentata dall’intelligenza artificiale e pensata per riflettere una visione politica più conservatrice rispetto a Wikipedia. Il progetto, sviluppato dalla sua startup xAI, è stato annunciato sulla piattaforma social X come “estremamente importante per la civiltà” e un passo verso la “comprensione dell’Universo”. A differenza di Wikipedia, Grokipedia non è modificabile dagli utenti e non presenta autori umani evidenti: i contenuti sono “verificati” da Grok, il chatbot AI di xAI. Gli utenti possono solo suggerire modifiche tramite un modulo pop-up. Grokipedia nasce su suggerimento di David Sacks, investitore tecnologico e figura chiave nell’amministrazione Trump per l’intelligenza artificiale e le criptovalute. Wikipedia conta oggi 7,1 milioni di articoli in inglese, mentre Grokipedia ne offre circa 885.000 nella sua versione 0.1, lasciando intendere futuri aggiornamenti e ampliamenti.