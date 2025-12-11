Nato, Rutte avverte alleati: siamo prossimo obiettivo della Russia

Berlino, 11 dic. (askanews) – “La Russia potrebbe essere pronta a ricorrere alla forza militare contro la NATO entro cinque anni, ma sta già intensificando la sua campagna segreta contro le nostre società”.Il segretario generale della Nato Mark Rutte ha esortato gli alleati a intensificare gli sforzi di Difesa per impedire una guerra scatenata dalla Russia, che potrebbe essere “della stessa portata della guerra che hanno dovuto sopportare i nostri nonni e bisnonni”. In una conversazione in seguito alla conferenza stampa con il cancelliere Merz, Rutte ha parlato di “visione distorta della storia del mondo” da parte di Putin, che “crede che la nostra libertà minacci la sua presa sul potere”.”La Russia spende quasi il 40% del suo bilancio in aggressioni e circa il 70% di tutti i macchinari utensili in Russia viene utilizzato per la produzione militare ; le tasse stanno aumentando” ha detto. “Siamo il prossimo obiettivo della Russia. Temo che troppi siano silenziosamente compiacenti. Troppi non avvertono l’urgenza. E troppi credono che il tempo sia dalla nostra parte. Non lo è. Il momento di agire è adesso”, ha detto Rutte. “Il conflitto è alle porte. La Russia ha riportato la guerra in Europa. E dobbiamo essere preparati”, ha aggiunto.A Berlino, Rutte ha anche affermato che troppi alleati dell’alleanza militare non percepiscono l’urgenza della minaccia russa in Europa e che devono aumentare rapidamente la spesa e la produzione per la difesa per impedire una guerra della portata di quella vista dalle generazioni passate. La Russia potrebbe essere pronta a ricorrere alla forza militare contro la NATO entro cinque anni, ha affermato Rutte.