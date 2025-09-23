Nvidia investe 100 miliardi in OpenAI, accordo fra i due giganti tech

Milano, 23 set. (askanews) – Il gigante americano dei chip elettronici Nvidia investirà 100 miliardi di dollari in OpenAI, la società pioniera dell’intelligenza artificiale generativa che ha creato ChatGpt, nell’ambito di un accordo che segna il futuro del settore per l’alto profilo delle due aziende coinvolte.I due giganti californiani della tecnologia hanno firmato una partnership per la costruzione di nuovi data center per l’AI che darà accesso a Open Ai ai chip super avanzati di Nvidia, fondamentali per rimanere competitivi nel settore.”L’infrastruttura di elaborazione sarà la base dell’economia del futuro – ha spiegato Sam Altman di OpenAI – utilizzeremo ciò che stiamo costruendo con Nvidia sia per creare innovazione nell’ambito dell’intelligenza artificiale, sia per potenziare le persone e le aziende su larga scala”.