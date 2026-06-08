Oltre 1,2 milioni di fedeli alla messa di Papa Leone XIV a Madrid

Madrid, 8 giu. (askanews) – Oltre 1,2 milioni di persone hanno accolto Papa Leone XIV al suo arrivo in Plaza de Cibeles a Madrid, nel secondo giorno della sua visita di una settimana in Spagna, alla quale hanno partecipato anche il Re Felipe VI e la Regina Letizia. Il Papa guida la processione del Corpus Domini a Madrid. Al termine della messa, è partita una lunga processione che si concluderà con la benedizione eucaristica solenne impartita dal Papa. Papa Leone ha prima ricevuto la chiave d’oro della città di Madrid, dal sindaco José Luis Martìnez-Almeida.