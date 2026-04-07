Oms interrompe evacuazioni mediche a Gaza dopo uccisione collaboratore

Ginevra, 7 apr. (askanews) – L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha annunciato di aver sospeso fino a nuovo avviso le evacuazioni mediche dei palestinesi di Gaza verso l’Egitto dopo un “incidente”, in cui ha perso la vita un loro collaboratore. “Siamo profondamente grati ai nostri colleghi che lavorano giorno e notte, nonostante i rischi, per garantire che la popolazione di Gaza possa accedere alle cure sanitarie di cui ha bisogno. Chiediamo che vengano protetti i civili e gli operatori umanitari. La pace è la migliore medicina”, ha detto Christian Lindmeier, portavoce dell’Oms, riportando la decisione del direttore generale Tedros Adhanom Ghebreyesus.L’organizzazione mondiale della Sanità non ha precisato i dettagli della morte dell’operatore, specificando che c’è una indagine in corso delle “autorità competenti”. Secondo la versione israeliana “durante un’operazione dell’Idf (l’esercito israeliano, ndr) nel Sud della Striscia di Gaza, i soldati dell’Idf hanno individuato un veicolo non identificato che si avvicinava a loro e rappresentava una minaccia immediata. In risposta, i soldati hanno sparato colpi di avvertimento. Il veicolo ha continuato ad accelerare verso i soldati, che hanno quindi risposto con ulteriori colpi. È stato constatato un impatto. L’incidente è oggetto di indagine”.