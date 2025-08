Onu: “Conseguenze catastrofiche” estensione operazioni Israele a Gaza

Roma, 6 ago. (askanews) – Un alto funzionario delle Nazioni Unite ha avvertito che l’espansione delle operazioni militari israeliane all’interno di Gaza rischia “conseguenze catastrofiche”, mentre il primo ministro Benjamin Netanyahu starebbe valutando l’occupazione totale del territorio palestinese. Un’estensione della guerra “rischia conseguenze catastrofiche per milioni di palestinesi e potrebbe mettere ulteriormente a repentaglio la vita degli ostaggi rimasti a Gaza”, ha dichiarato Miroslav Jenca, assistente del segretario generale delle Nazioni Unite per l’Europa, l’Asia centrale e le Americhe, durante una riunione del Consiglio di Sicurezza. “Signor Presidente, le ultime notizie riguardanti la possibile decisione del primo ministro Netanyahu di estendere le operazioni militari israeliane all’intera Striscia di Gaza, se vere, sono profondamente allarmanti. Ciò rappresenterebbe un rischio di conseguenze catastrofiche per milioni di palestinesi e potrebbe minacciare ulteriormente la vita degli ostaggi rimasti a Gaza”.