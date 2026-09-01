Pacifico, livello mare record: “I leader del G20 vengano a vedere”

Koror (Isole Palau), 1 set. (askanews) – Il livello dei mari continua a salire a un ritmo record, spinto dal riscaldamento degli oceani e dallo scioglimento dei ghiacciai. Alle isole Palau, durante il Forum delle isole del Pacifico, la vice-segretaria generale dell’Onu Amina Mohammed ha ricordato che nel 2024 l’aumento medio globale è stato di quasi sei millimetri, il più alto mai registrato in un anno.”Solo nel 2024 il livello medio globale dei mari è aumentato di quasi sei millimetri – afferma Amina Mohammed, vice-segretaria generale dell’Onu – può sembrare poco, ma è il più alto incremento annuale mai registrato. Negli ultimi tre decenni anche la velocità con cui il livello del mare aumenta è raddoppiata. Circa 770 milioni di persone, quasi una su dieci nel mondo, vivono oggi a meno di cinque metri sopra il livello dell’alta marea”.Nel Pacifico il livello del mare sta aumentando a una velocità circa doppia rispetto alla media mondiale. Secondo il rapporto dell’Onu, entro il 2050 fino a 1,2 miliardi di persone potrebbero essere costrette a spostarsi.”Abbiamo bisogno che i leader del G20 vengano qui, che vedano e capiscano di persona le difficoltà che affrontiamo ogni giorno e la necessità di avere i mezzi per adattarci. Parliamo di tecnologia, finanziamenti e competenze. Non stiamo chiedendo elemosina. È semplicemente che le nostre capacità sono molto diverse da quelle di un Paese sviluppato”, dice Steven Victor, ministro dell’Ambiente delle Palau.