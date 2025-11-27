Papa in Turchia, lascia Ankara per raggiungere Istanbul

Istanbul, 27 nov. (askanews) – Papa Leone XIV ha lasciato in aereo Ankara per fare tappa ad Istanbul dove si conclude la sua prima giornata di visita in Turchia.Il pontefice ha raggiunto in auto l’aeroporto internazionale della capitale del paese proveniente dalla Presidenza per gli Affari Religiosi dove si è incontrato con il presidente dell’organismo governativo, Safi Arpagus.Dopo una breve tappa alla Nunziatura apostolica di Ankara si è svolta la cerimonia di congedo presso l’Aeroporto Internazionale di Ankara-Esenboga.Il pontefice, quindi, dopo un’ora di volo, l’Aeroporto Istanbul-Ataturk per poi recarsi alla Delegazione Apostolica della città dove pernotterà concludendo così la giornata turca.