Parigi,all’asta il 24 ottobre un capolavoro perduto di Pablo Picasso

Parigi, 18 set. (askanews) – Ritratto di Dora Maar, con un occhio pieno di lacrime: questo quadro di Picasso segna un evento epocale, il ritrovamento di un capolavoro del maestro cubista dipinto nel luglio 1943 e dall’anno successivo sempre rimasto nella famiglia del primo proprietario. “Busto di donna con cappello a fiori” è stato esposto all’Hotel Druout di Parigi e andrà all’asta il 24 ottobre, stimato intorno a otto milioni di euro.Christophe Lucien, il commissario incaricato della vendita, spiega che il quadro è stato ritrovato nel corso dell’inventario notarile per la successione ereditaria di un grande collezionista francese; il quadro era noto in bianco e nero perché è nel catalogo Zervos delle opere di Picasso, e se ne conoscevano anche delle fotografie realizzate nel 1944. Ma dal vivo ancora non era mai stato visto dal pubblico.”E’ sull’orlo delle lacrime, fatica a contenere l’emozione, e il pittore l’ha trascritto in maniera vertiginosa con i mezzi propri di Pablo Picasso”. Tutto in 80 centimetri per 60. L’artista aveva da poco incontrato Francoise Gilot e Dora Maar, dice Lucien, sapeva che stava per essere lasciata. Ritrovare il quadro, aggiunge, “è stato uno choc”, “Sono cose che nella vita di un perito succedono raramente”.
