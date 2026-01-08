Petro: ho parlato con Trump, dialogo a tre per stabilizzare Venezuela

Bogotà, 8 gen. (askanews) – Durante un comizio a Bogotà, il presidente colombiano Gustavo Petro ha dichiarato di aver avuto una conversazione telefonica con Donald Trump, mentre i due leader si lanciano frecciate sui media da mesi, con il presidente americano che lo ha definito “barone della droga” o “teppista”. “Trump, dopo il dibattito sui social media, ha dato una versione diversa degli eventi e oggi abbiamo parlato al telefono per la prima volta da quando è diventato presidente”. “Ciò che è successo oggi dopo molto tempo – ha proseguito il presidente colombiano – è che abbiamo parlato, e ristabilito la comunicazione per la prima volta”.Rivolgendosi ai suoi sostenitori, Petro ha spiegato di aver detto a Trump che i sequestri di droga in Colombia sono aumentati, con mille tonnellate di stupefacenti sequestrati nel 2025, mentre per agosto 2026, cioè per la fine del suo mandato presidenziale, il Paese prevede di sequestrarne 3,5 tonnellate.E poi ha lanciato un invito alla presidente ad interim del Venezuela: “Ho parlato anche due giorni fa con l’attuale presidente del Venezuela, Delcy (Rodriguez), che conosco fin dall’inizio di tutto ciò, e l’ho invitata in Colombia”, ha aggiunto, spiegando di voler creare un dialogo trilaterale, tra Colombia, Venezuela e Stati Uniti per stabilizzare la società venezuelana.