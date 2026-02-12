Warning: Undefined array key 0 in /var/www/vhosts/lanotiziagiornale.it/httpdocs/wp-content/plugins/code-snippets-pro/php/snippet-ops.php(625) : eval()'d code on line 47

12/02/2026
16:32
Redazione

Poste Italiane e Ministero Esteri insieme per export italiano

Roma, 12 feb. (askanews) – Un protocollo d’intesa per rafforzare la presenza delle piccole e medie imprese italiane sui mercati internazionali e sostenere il Made in Italy. A siglarlo nella Capitale sono stati il ministro degli Esteri Antonio Tajani, l’amministratore delegato di Poste Italiane Matteo Del Fante e il direttore generale Giuseppe Lasco. L’accordo prevede lo sviluppo di sinergie nel settore logistico a servizio delle PMI, nel quadro del Piano d’azione per l’export italiano promosso dalla Farnesina. Il servizio del TG Poste.

