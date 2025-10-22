Premio Sacharov a due giornalisti detenuti in Bielorussia e Georgia

Strasburgo, 22 ott. (askanews) – Il Premio Sacharov per la libertà di pensiero è stato assegnato ai giornalisti Andrzej Poczobut e Mzia Amaghlobeli, detenuti rispettivamente in Bielorussia e Georgia. Ad annunciarlo è stata la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola a Strasburgo; tutti in piedi dopo l’annuncio dei vincitori per applaudirli.”Entrambi sono giornalisti attualmente in carcere semplicemente per aver svolto il loro lavoro e denunciato le ingiustizie”, ha dichiarato Metsola.