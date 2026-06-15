Presidente ucraino Zelensky visita la cattedrale colpita da drone russo

Kiev, 15 giu. (askanews) – Il presidente ucraino Zelensky ha visitato la cattedrale della Dormizione, colpita da un drone russo. La chiesa si trova nel complesso di Pechersk Lavra, il monastero delle Grotte di Kiev ed è patrimonio dell’umanità dell’Unesco.”In questo momento i soccorritori hanno già spento gli incendi. È stato confermato che due droni russi hanno preso deliberatamente di mira quella parte della città dove si trovano la Lavra delle Grotte di Kiev e l’Arsenale Artistico di Kiev”, ha detto il leader ucraino.”Al momento sono noti 35 feriti a Kiev. In tutto il Paese, le persone ferite sono 53 e si registrano 11 morti a seguito di questo massiccio attacco russo” ha aggiunto.