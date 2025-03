Provenzano: Meloni tace per compiacere Trump, pensavamo più coraggiosa

Roma, 19 mar. (askanews) – “Lei sulla difesa europea ha taciuto, tace sull’Ucraina per compiacere Trump, tace a Bruxelles sul riarmo per compiacere Ursula von der Leyen, tace in Italia per compiacere il suo alleato di governo Salvini ma davvero le interessa solo l’unità della sua maggioranza? Persino noi che non ci siamo mai illusi restiamo delusi perché ci eravamo fatti un’idea un po’ più coraggiosa di lei. E senza coraggio in questo tempo grave si affonda, solo che c’è di mezzo l’Italia e non possiamo permettercelo”. Lo ha detto, prendendo la parola nell’aula della Camera per la discussione sulle comunicazioni della premier Giorgia Meloni sul Consiglio Ue, il deputato del Pd Giuseppe Provenzano.