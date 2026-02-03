Putin ammette frenata Pil russo, cresciuto dell’1% nel 2025

Mosca, 3 feb. (askanews) – Il presidente russo Vladimir Putin deve ammettere che il prodotto interno lordo (PIL) del Paese è cresciuto dell’1% nel 2025, mentre Mosca sta sostenendo i costi dell’offensiva contro l’Ucraina e delle sanzioni occidentali. “Questa cifra è inferiore allo slancio registrato negli anni precedenti, lo sappiamo bene. La crescita è stata del 4,1% nel 2023 e del 4,3% nel 2024”, ha aggiunto il leader russo.