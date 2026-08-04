Qatar accusa Israele: ostacola l’attuazione del piano di pace per Gaza

Doha, 4 ago. (askanews) – Il mediatore del Qatar, il portavoce del ministero degli Esteri Majed Al Ansari, ha accusato Israele di ritardi nell’attuazione del piano di pace per Gaza, dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato che Hamas aveva accettato di deporre le armi, mentre Israele si rifiuta di lasciare il territorio. “È chiaro alla comunità internazionale chi sta ostacolando l’attuazione dell’accordo. Il post di Trump sulla seconda fase, nonché il sostegno del presidente Trump a questo piano espresso nel post pubblicato nei giorni scorsi, attribuiscono la piena responsabilità alla parte israeliana. Quello a cui abbiamo assistito nell’escalation degli ultimi giorni, con attacchi mirati contro i civili e la caduta di oltre 30 martiri a seguito di questi attacchi continui, non è altro che un tentativo di ostacolare l’attuazione di questo piano e impedire il raggiungimento di soluzioni pacifiche riguardo al conflitto in quella zona”. “Per quanto riguarda l’eventuale ritiro di Israele, come abbiamo affermato molto chiaramente, riteniamo che Israele debba ritirarsi da tutti i territori che occupa, in conformità con il diritto internazionale. Tale occupazione non può essere giustificata da alcuna situazione di sicurezza, né attuale né passata, e pertanto il ritiro di Israele è un semplice dato di fatto ai sensi del diritto internazionale che non può essere contestato”.