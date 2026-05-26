Raid israeliani in Libano, una densa colonna di fumo su Nabatieh

Milano, 26 mag. (askanews) – Una densa colonna di fumo si alza mentre i raid israeliani colpiscono Nabatieh, città del Libano meridionale, e le aree circostanti. Diversi attacchi hanno colpito la zona dopo un avviso di evacuazione senza precedenti emesso da Israele, ha riferito un corrispondente dell’Afp, il giorno dopo che almeno 11 persone sono rimaste uccise in un raid nella parte orientale del Paese. Secondo il media L’Orient-Le Jour sono stati compiuti 33 raid israeliani nel distretto di Nabatieh in un’ora.L’esercito israeliano ha confermato oggi di aver esteso le sue operazioni di terra contro Hezbollah oltre la “Linea Gialla” stabilita nel Libano meridionale per delimitare un’area sotto il suo controllo.L’esercito “sta operando in modo mirato oltre la linea di difesa avanzata al fine di eliminare le minacce dirette ai cittadini dello Stato di Israele e ai soldati in conformità con le direttive dei vertici politici”.