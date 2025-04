Re Carlo lascia Montecitorio, la folla lo saluta a via del Corso

Roma, 9 apr. (askanews) – Re Carlo ha salutato con la mano dall’auto, seduto accanto alla regina Camilla, mentre lasciava Montecitorio dopo l’intervento in aula davanti al Parlamento riunito in seduta comune.Una folla attendeva il passaggio del sovrano lungo via del Corso, in centro a Roma, e quando l’auto con i reali a bordo è passata davanti alla Galleria Alberto Sordi, è partito un caloroso boato di saluto.