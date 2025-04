Roma, migliaia in piazza con M5s: “No al riarmo”

Roma, 5 apr. (askanews) – Migliaia di persone si sono riunite a Roma per manifestare contro il piano di riarmo europeo, alla manifestazione indetta dall’ex premier italiano e leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte.”Numeri inaspettati, oltre ogni più rosea aspettativa” hanno detto fonti del Movimento 5, celebrano il successo della manifestazione. A giudizio degli organizzatori “oltre 80mila le persone” all’inizio delo corteo.”Scendiamo in piazza per un motivo molto semplice: siamo totalmente contrari a questa manovra europea. Pensiamo che, in un momento così delicato, tra due fuochi come Trump e Putin, questa sia una manovra totalmente scellerata. È impossibile pensare al riarmo in questo momento. Occorre invece sedersi a un tavolo negoziale, da entrambe le parti, per cercare di risolvere alcune situazioni drammatiche che, a nostro avviso, potrebbero portarci a una terza guerra mondiale” ha detto un manifestante.”No al riarmo perché non abbiamo bisogno di eserciti, ne abbiamo già tanti che devono lavorare e non fare la guerra. Di conseguenza, il riarmo serve solo a fare la guerra. Di conseguenza, rifiutiamo questa logica, che è negativa per la società nel suo complesso” dice un altro.”Ci sono tante altre cose da fare invece di spendere soldi per il riarmo , investimenti che non vengono fatti in molti posti, non solo in Italia ma in tutta Europa. Quindi investire in armi, quando ne abbiamo già abbastanza, non è proprio la soluzione. Siamo piccole gocce, ma chissà, forse un giorno ci arriveremo” sostiene un’altra manifestante.