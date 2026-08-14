Roma, visite di notte al Colosseo: luce magica e soluzione anti-caldo

Roma, 14 ago. (askanews) – La magia del Colosseo, illuminato di notte, quando le temperature bollenti di questa estate iniziano a essere leggermente più tollerabili.A Roma i turisti hanno una possibilità in più, anche per rendere la visita a uno dei luoghi simbolo della Capitale più piacevole. L’iniziativa “Una Notte al Colosseo” permette di ammirare l’Afiteatro Flavio dopo l’orario di chiusura e fino alle 23 il martedì e il giovedì, e per il mese di agosto anche il venerdì e il sabato.I biglietti per le visite guidate vanno a ruba per le quattro sere a settimana.Simone Quilici, direttore del Parco Archeologico del Colosseo: “Sicuramente la notte al Colosseo è magica, soprattutto quando c’è la luna è qualcosa che è legata anche all’iconografia, al Grand Tour, c’è un’atmosfera molto speciale. In più è estate e fa molto caldo, quindi l’idea di raddoppiare e aprire anche il venerdì e il sabato la sera ha anche lo scopo di attirare visitatori che preferiscono orari più freschi”.E molti turisti hanno gradito, così come i romani: “Fa molto caldo durante il giorno, dopo il tramonto è decisamente meglio” dice un ragazzo”Ci sono stato anche di giorno ma penso che di notte la luce e l’atmosfera siano molto più magiche”, afferma un altro. E una romana, aggiunge:”È una buona idea, soprattutto perché al mattino e durante il giorno fa davvero caldo, in questi giorni fa davvero caldo a Roma, e il Colosseo di notte è davvero bello, quindi vale sicuramente la pena vederlo illuminato di notte”.