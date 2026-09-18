Russia, Meloni: non bisogna rispondere a provocazioni Mosca

Roma, 17 set. (askanews) – Per quanto riguarda la Russia “penso che non sfugga a nessuno il moltiplicarsi di provocazioni, nelle ultime settimane ne abbiamo viste diverse. Però io credo che la vera domanda che noi ci dobbiamo fare è perchè io credo che queste provocazioni da parte di Mosca si stiano moltiplicando” ed è “perché Putin ha bisogno di spostare l’attenzione cercando un’escalation con l’Europa da una situazione sul campo della guerra in Ucraina che non sta andando come Putin aveva previsto, dichiarato e promesso al suo popolo”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a Oslo, durante le dichiarazioni con il primo ministro norvegese, Jonas Gahr Store.”Quindi – ha aggiunto – noi dobbiamo chiederci a chi conviene una eventuale escalation e agire di conseguenza. Penso che non bisogna rispondere a queste provocazioni, penso che rispondere a queste provocazioni sarebbe più nell’interesse di Mosca che non dell’Europa”.