Russia, Putin riceve al Cremlino l’inviato Usa Witkoff

Mosca, 6 ago. (askanews) – Il presidente russo Vladimir Putin ha ricevuto al Cremlino l’inviato speciale degli Stati Uniti per il Medio Oriente, Steve Witkoff. Poco dopo il suo arrivo a Mosca, l’inviato americano ha fatto una passeggiata nel parco Zaryadye, nel centro della capitale russa, insieme a Dmitriev, che è anche amministratore delegato del Fondo russo per gli investimenti diretti, oltre a inviato speciale del Presidente per la cooperazione economica con gli altri Paesi.Si tratta della quinta visita di Witkoff in Russia dall’inizio dell’anno. L’ultima visita a Mosca risale al 25 aprile scorso; l’11 aprile era stato invece a San Pietroburgo. In entrambe le occasioni era stato ricevuto dal presidente russo Vladimir Putin.