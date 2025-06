Salis: “Record di donne in giunta, ne siamo fieri”

Milano, 9 giu. (askanews) – Il numero di donne in giunta a Genova “è un record assoluto ne siamo fieri non è la notizia più rilevante quella è la competenza e la possibilità di fre bene per questa città ma siamo 7 su 12”. Lo ha detto la neosindaca della città Silvia Salis presentando le sei assessore e i sei assessori della sua giunta, a cui si aggiunge la stessa prima cittadina che ha tenuto per sé tre deleghe.