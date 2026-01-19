Sanchez va in Andalusia: “Un giorno di dolore per tutta la Spagna”

Adamuz (Spagna), 19 gen. (askanews) – Il Primo Ministro Pedro Sànchez ha offerto il “caloroso abbraccio della società spagnola” alle famiglie e alle vittime dello scontro ferroviario che ha causato la morte di almeno 39 persone in Spagna. Parlando ad Adamuz, vicino al luogo dell’incidente nel sud della Spagna, Sànchez ha messo in guardia contro “voci e disinformazione” che circondano l’incidente. “Questo è un giorno di dolore per tutta la Spagna, per tutto il nostro Paese – ha affermato il premier spagnolo – E i nostri pensieri, se sono rivolti a qualcuno, sono rivolti alle vittime, alle loro famiglie, a cui desideriamo inviare il nostro ricordo, i nostri pensieri, la nostra solidarietà e il pieno abbraccio della società spagnola in questi momenti che sfidano ogni descrizione o definizione a parole.”